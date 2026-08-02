Massenschlägerei am Check-in-Schalter! Spezialkräfte der Polizei rücken an

Nürnberg - Ein Streit in der Warteschlange am Check-in-Schalter ist am Freitagabend am Flughafen Nürnberg zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Reisegruppen eskaliert.

Am Nürnberger Flughafen ist es am Freitagabend zu schockierenden Szenen gekommen. (Archiv) © Daniel Löb/dpa

Gegen 22.30 Uhr gerieten die zwei Gruppen von insgesamt rund 20 Personen am Check-in zunächst lautstark aneinander, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Der Auslöser sei demnach ein Streit um den Anstellplatz in der Warteschlange gewesen.

Die Situation lief aus dem Ruder, als ein 29-Jähriger einem 43-Jährigen ins Gesicht schlug. Daraufhin habe sich eine "körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen" entwickelt.

Die Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen rückte aus und wurde dabei von der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sowie dem Unterstützungskommando Mittelfranken (USK) unterstützt.

Die Beamten stellten die Personalien mehrerer Beteiligter fest und sicherten Videoaufnahmen. Ein Rettungswagen war vor Ort, aber keiner der Beteiligten musste ins Krankenhaus gebracht werden. Elf der beteiligten Personen wurden von ihrem geplanten Flug ausgeschlossen.