Nach harmlosem Streit mit Stewardess: Reisende wird von Polizei mitgenommen

Madrid/Palma - Eine Frau beschwert sich bei einer Stewardess. Als sie später am Zielflughafen ankommt, wartet die Polizei auf sie.

Einen Grund für das Warten teilte man nicht mit. Erst später fanden Passagiere wohl heraus, dass der Grund für alles ein Fehler im Lüftungssystem des Flugzeuges gewesen sei. (Symbolbild) © 123RF/canaryluc

Reisende wollten am Dienstagabend mit einem Air-Europa-Flieger von Madrid nach Palma reisen. Schon am Startflughafen kam das Flugzeug eine ganze Stunde später an, als eigentlich geplant war, wie Diario de Mallorca berichtet.

Da sollte das Warten aber noch kein Ende haben. Die Leute wurden zum Einstiegskorridor gelassen und die Kontrolle der Tickets begann, die Türen des Flugzeugs blieben aber verschlossen.

Ein Zeuge berichtet, die Temperatur sei mit 38 Grad schon generell sehr hoch gewesen, aber in dem Gang noch viel höher. Die Passagiere mussten also bei wahrscheinlich über 40 Grad warten, dass man ihnen endlich erlaubte, in die Maschine einzusteigen.

In dem dichten Gedränge wurde auch die Luft immer enger, trotzdem dauerte es nochmal eine ganze Stunde, bis sich die Türen zum Einsteigen endlich öffneten.

Als der Einstieg dann endlich erfolgen konnte, beschwerte sich eine Reisende bei einer Stewardess. Laut eines weiteren Passagiers war die Diskussion zwar lauter, aber sehr kurz und nicht weiter ereignisreich. Der weitere Flug konnte normal erfolgen.