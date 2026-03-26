Neue Flugverbindungen für Dresdner Airport: In 90 Minuten nach Südtirol und noch viel mehr
Dresden - Die Vorfreude auf den Sommer wird jetzt noch größer: In der kommenden Saison lockt der Dresdner Flughafen mit neuen Zielen, Sonderflügen und dem Ausbau von bestehenden Angeboten.
Während sich der Frühling noch nicht so recht zeigen will, darf man mit dem Sommerflugplan des Dresdner Airports bereits von Urlaub träumen. Der Plan tritt am kommenden Sonntag, 29. März in Kraft und gilt bis zum 24. Oktober 2026.
Wer demnächst Bergluft schnuppern möchte, kann zukünftig von der sächsischen Landeshauptstadt aus in nur 90 Minuten in Südtirol landen. Jeweils mittwochs um 11 Uhr und sonntags um 20.45 Uhr bringt die Airline "SkyAlps" Passagiere nach Bozen.
Eingesetzt wird dafür eine Turboprop-Maschine vom Typ Dash 8-Q400, in der 78 Reisende Platz haben.
Buchbar über die Airline-Website "Skyalps.com" oder im Reisebüro.
Mallorca-Fans dürfen sich ebenfalls auf die Sommersaison freuen: Für sie wird die Verbindung nach Palma de Mallorca ausgebaut. Der Dresdner Flughafen möchte 30 mehr Abflüge als im Vorjahr anbieten.
Bedeutet: Die Airlines "Eurowings" und "Sundair" heben in Dresden mehr als 240 Mal Richtung Baleareninsel ab.
Sommerflugplan in Dresden lockt mit neuen Zielen
Weitere Ziele im Sommerflugplan sind:
Türkei
Spanien
Griechenland
Bulgarien
Italien
Ungarn
Schweiz
Zypern
Montenegro
Albanien
Jersey
Und damit nicht genug!
Der regionale Anbieter "momento by sz-Reisen" lockt mit ausgewählten Flugverbindungen. Passagiere haben die Möglichkeit, ab Dresden nach Barcelona, Zypern, Ischia, Sardinien, Zakynthos und an die Amalfiküste zu reisen. Ab September kommen noch Flüge nach Albanien, Sizilien, Kalabrien und Apulien über "sz-Reisen" hinzu.
Die Veranstalter "Dertour" und "Mundo" bieten zudem Reisen nach Apulien, Menorca, Montenegro und Jersey an.
Auch die Anbindung an internationale Drehkreuze sind über den sächsischen Airport gesichert.
Bis zu viermal täglich geht es mit "Lufthansa" von Dresden nach Frankfurt am Main, bis zu dreimal täglich nach München. Montags bis freitags sowie sonntags fliegt die Airline "SWISS" zum Drehkreuz Zürich. Nach Düsseldorf kommt man montags bis freitags mit "Eurowings".
Titelfoto: Bildmontage/Norbert Neumann,Robert Michael/dpa