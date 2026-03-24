Crash am New Yorker Flughafen: Flugbegleiterin aus Unglücksmaschine geschleudert

New York (USA) - Solange Tremblay war Flugbegleiterin in der "Air Canada"-Maschine, die am Sonntagabend (Ortszeit) am New Yorker Flughafen LaGuardia mit einem Löschfahrzeug zusammenkrachte. Bei dem Unglück kamen Pilot und Co-Pilot ums Leben. Und auch Tremblay erlebte Tragisches: Sie wurde samt Sitz aus der Maschine geschleudert!

Flugbegleiterin Solange Tremblay wurde aus der Unglücksmaschine am LaGuardia Flughafen geschleudert. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Solange Tremblay

Solange Tremblay hatte Glück im Unglück! Nachdem der Flieger mit dem Fahrzeug auf der Landebahn kollidiert war, wurde die Flugbegleiterin mehr als Hundert Meter aus dem Wrack des CRJ-900-Jets geschleudert.

Sie wurde später, noch immer an ihren Sitz geschnallt, lebend auf dem Rollfeld gefunden, wie Sarah Lépine, Tochter der Flugbegleiterin, gegenüber National Post erzählt.

"Es ist ein Wunder, dass sie am Leben ist", so Sarah. Ein Schutzengel habe während des Crashs über ihre Mutter gewacht.

Angesichts der Umstände ist Solange Tremblay noch mit einem blauen Auge davongekommen. Sie soll lediglich mehrere Knochenbrüche in ihrem Bein erlitten haben.