Crash am New Yorker Flughafen: Flugbegleiterin aus Unglücksmaschine geschleudert
New York (USA) - Solange Tremblay war Flugbegleiterin in der "Air Canada"-Maschine, die am Sonntagabend (Ortszeit) am New Yorker Flughafen LaGuardia mit einem Löschfahrzeug zusammenkrachte. Bei dem Unglück kamen Pilot und Co-Pilot ums Leben. Und auch Tremblay erlebte Tragisches: Sie wurde samt Sitz aus der Maschine geschleudert!
Solange Tremblay hatte Glück im Unglück! Nachdem der Flieger mit dem Fahrzeug auf der Landebahn kollidiert war, wurde die Flugbegleiterin mehr als Hundert Meter aus dem Wrack des CRJ-900-Jets geschleudert.
Sie wurde später, noch immer an ihren Sitz geschnallt, lebend auf dem Rollfeld gefunden, wie Sarah Lépine, Tochter der Flugbegleiterin, gegenüber National Post erzählt.
"Es ist ein Wunder, dass sie am Leben ist", so Sarah. Ein Schutzengel habe während des Crashs über ihre Mutter gewacht.
Angesichts der Umstände ist Solange Tremblay noch mit einem blauen Auge davongekommen. Sie soll lediglich mehrere Knochenbrüche in ihrem Bein erlitten haben.
Ehemann gibt Update zu Solange Tremblays Zustand
"Ich habe seit heute Morgen nicht mehr mit ihr gesprochen. Sie wurde zur Operation an ihrem Bein in ein anderes Krankenhaus verlegt", erzählt ihre Tochter weiter. Doch ihr sei bewusst, dass es so viel schlimmer hätte ausgehen können.
Ihr Ehemann Denis Jr. Nicol gab auf Facebook ein kurzes Update zum Zustand seiner Frau. Angesichts mehrerer Beinbrüche gehe es ihr erstaunlich gut. Zudem sammeln sich auf Tremblays eigenem Account zahlreiche Genesungswünsche.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Solange Tremblay / Seth Wenig/AP/dpa