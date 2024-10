12.10.2024 14:31 4.605 Notfalleinsatz an NRW-Flughafen: Zwei Ferienflieger evakuiert!

Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf ist es am Samstagvormittag zu einem Notfalleinsatz der Feuerwehr gekommen. Zwei Flieger mussten evakuiert werden.

Von Frederick Rook

Düsseldorf - Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf ist es am Samstagvormittag zu einem Notfalleinsatz der Feuerwehr gekommen. Zwei Flieger mussten evakuiert werden. Ein Tanklaster hat am Düsseldorfer Flughafen literweise Kerosin verloren. Zwei Flugzeuge mussten daraufhin geräumt werden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Aus einem Tankwagen waren in unmittelbarer Nähe zu einer Maschine der Eurowings-Flotte literweise Kerosin ausgelaufen. Eine große Fläche des Vorfelds war mit dem leicht entflammbaren Treibstoff bedeckt. Auch die Vorderreifen des Flugzeugs standen bereits in einer größeren Kerosin-Pfütze. Ebenfalls von dem Vorfall betroffen: ein Flugzeug von Vueling Airlines, welches sich in der Nähe der Unglücksstelle befand. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Flughafen-Feuerwehr aus und entschieden: Alle rund 400 Menschen müssen raus aus den beiden Ferienfliegern! Die Passagiere wurden daraufhin über die Fluggastbrücken zurück ins Terminal gebracht. Flugzeug Nachrichten Zahlreiche Strecken werden eingestellt! Ryanair kürzt Angebot in Hamburg drastisch "Offenbar ist ein Tankwagen zu nah an einen Poller gefahren und beschädigt worden", erklärte ein Sprecher des Düsseldorfer Airports. Der Vorfall habe sich etwa gegen 9.40 Uhr ereignet. Die genauen Umstände sind noch zu klären. Betriebsablauf am Flughafen durch den Vorfall nicht weiter betroffen Gegenüber der "Bild" schildert ein Passagier den Vorfall wie folgt: "Wir saßen schon in der Maschine nach Barcelona. Aus dem Fenster sah man, wie ein voll beladener Tanklaster gegen einen Poller fuhr. Der Tank riss auf, tausende Liter Kerosin flossen aus." Nach der erfolgreichen Evakuierung der Maschinen begannen die Feuerwehrleute unter Atemschutz damit, das ausgelaufene Kerosin mit Bindemitteln abzustreuen und aufzunehmen. Einen Einfluss auf den sonstigen Betriebsablauf hatte der Einsatz nach Angaben des Flughafensprechers nicht.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa