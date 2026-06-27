Notlage über den Wolken: Pilot erleidet Krampfanfall im Cockpit

Boston (USA) - Dramatische Szenen an Bord einer Air-Canada-Maschine auf dem Weg nach Halifax (Kanada): Der Kapitän des Flugzeugs musste wegen eines medizinischen Notfalls in der Luft fixiert werden.

Chaos im Cockpit: Plötzlich war der Pilot außer Gefecht gesetzt. (Symbolbild) © 123rf/mikumipompom

Kurz nach dem Start des Fliegers vergangenen Mittwoch (24. Juni) in Newark (New Jersey) kam es plötzlich zu ungewöhnlichen Flugbewegungen: Die zweimotorige Maschine neigte sich immer wieder ruckartig zur Seite, bis eine Flugbegleiterin alarmiert ins Cockpit eilte.

Der Grund: Der Pilot des Flugzeugs hatte einen epileptischen Anfall erlitten, wie unter anderem der US-Sender "ABC News" berichtete.

Demnach zogen zwei Flugbegleiterinnen den völlig desorientierten Mann aus der Kabine und legten ihn vor den Sitzreihen der Passagiere auf den Boden, wo er nur mithilfe mehrerer Fluggäste festgehalten werden konnte.

Der Kapitän habe kaum noch reagiert und sei nicht mehr bei klarem Verstand gewesen, schilderte ein Zeuge die beunruhigende und chaotische Situation. Demnach habe man den Piloten "anstrengende vierzig Minuten lang" mit mehreren Gurten am Boden fixieren müssen, um die Sicherheit aller Reisenden gewährleisten zu können.

Eine Krankenschwester, die sich zufällig an Bord befand, half ebenfalls bei der Versorgung des Mannes.