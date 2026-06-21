Mann ohne Bordkarte legt Stuttgarter Airport lahm: Flugbetrieb unterbrochen!

Stuttgart - Der Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen ist am Sonntagmorgen kurzzeitig unterbrochen worden. Auslöser war ein 24 Jahre alter Mann, der sich ohne Bordkarte im Sicherheitsbereich aufhielt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Am Sonntagmorgen wurde der Flugverkehr wegen eines einzelnen Mannes ohne Ticket unterbrochen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Da zunächst unklar war, wie er dahin gelangt war und ob er die Sicherheitskontrolle durchlaufen hatte, wurde der Bereich vorsorglich geräumt.

Mitarbeiter des Flughafens bemerkten den vietnamesischen Staatsangehörigen laut Mitteilung und informierten die Bundespolizei.

Die Auswertung von Videoaufnahmen ergab später, dass der 24-Jährige zwar die Ticketkontrolle ohne gültige Bordkarte passiert hatte, anschließend aber ordnungsgemäß die Luftsicherheitskontrolle durchlaufen hatte.

Eine Gefahr für die Luftsicherheit habe deshalb ausgeschlossen werden können, teilte die Bundespolizei mit.