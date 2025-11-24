Nottür geöffnet: Trödel-Passagiere rennen in Köln plötzlich auf das Rollfeld

Köln - Sicherheitspanne am Flughafen Köln/Bonn : Zwei verspätete Passagiere sind auf das Vorfeld gerannt, um ihren Flieger nach Bukarest noch zu erreichen.

Um zu ihrem Flieger auf dem Rollfeld zu gelangen, öffneten die beiden Männer eine gesicherte Nottür. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Die beiden Männer hätten am Freitagabend die Scheibe eines Notschalters eingeschlagen und eine gesicherte Nottür geöffnet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dann seien sie auf das Vorfeld in Richtung des Flugzeuges gelaufen.

Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit habe die beiden 28 und 47 Jahre alten Männer aufgehalten, bis die Bundespolizei zur Verstärkung eingetroffen sei.

"Eine Gefährdung für die Luftsicherheit konnte ausgeschlossen werden", sagte der Sprecher. Gegen die Männer sei ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingleitet worden.

Auch ein Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz wird geprüft. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.