Passagier macht erschreckende Entdeckung - Flug in letzter Minute gecancelt!

Ein Flug der Linie Virgin Atlantic musste wegen fehlender Schrauben in letzter Minute gecancelt werden. (Symbolbild) © Anthony Upton/PA Wire/dpa

Hat dieser Brite etwa ein schlimmeres Unglück verhindert?

Am 15. Januar saß Phil Hardy (41) gemeinsam mit seiner Partnerin Magdalena Bobusia (46) an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft Virgin Atlantic, die sich in wenigen Minuten vom britischen Manchester aus auf den Weg nach New York machen sollte.

Doch während an Bord gerade die letzten Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, sprang dem Reisenden plötzlich ein besorgniserregendes Detail ins Auge.

Als der 41-Jährige aus dem Fenster blickte, entdeckte er vier Löcher im Flügel, in denen sich eigentlich Schrauben befinden sollten - und alarmierte aus Sorge das Kabinenpersonal.

"Ich dachte, es wäre das Beste, es sicherheitshalber einer Stewardess zu sagen", erzählte Hardy im Interview mit der New York Post. Er selbst habe keine Probleme mit dem Fliegen, seine Freundin sei jedoch sofort in Panik verfallen, als er ihr von seiner Beobachtung erzählt habe, erinnerte sich der Passagier.

Und tatsächlich: Bei Hardys Entdeckung schien es sich um keine Lappalie zu handeln. Sofort wurden mehrere Ingenieure gerufen, um Wartungsprüfungen an dem Airbus A330 durchzuführen.



Das Ergebnis: Der Flug wurde in letzter Minute gecancelt!