Passagiere krachen gegen die Kabinendecke: Zehn Verletzte bei heftigen Turbulenzen
Hongkong - Schock-Momente an Bord eines Cathay-Pacific-Fluges von Brisbane nach Hongkong: Plötzlich geriet die Maschine in schwere Turbulenzen. Zehn Menschen wurden verletzt, mehrere mussten nach der Landung ins Krankenhaus gebracht werden.
Das Flugzeug befand sich gerade über dem Pazifik, als es ohne Vorwarnung heftig absackte, wie People berichtet.
Die Crew servierte zu diesem Zeitpunkt gerade Frühstück. "Es fühlte sich an wie ein freier Fall in einem Fallturm", schilderte ein Passagier.
Ein anderer Augenzeuge berichtete, Menschen ohne angeschnallten Sicherheitsgurt seien gegen die Decke geschleudert worden. Handys, Kaffee-Becher und Essen flogen durch die Kabine.
Viele Passagiere schrien panisch, einige standen offenbar unter Schock. Besonders betroffen war die Kabinencrew, die während der Turbulenzen im Gang unterwegs war und kaum eine Chance hatte, sich festzuhalten.
Fotos aus der Maschine zeigen verstreutes Essen, umgekippte Getränke und beschädigte Servicewagen.
Acht Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden
Insgesamt wurden sechs Crew-Mitglieder und vier Passagiere verletzt. Vier Mediziner unter den Reisenden kümmerten sich während des restlichen Fluges um die Verletzten. Acht Personen mussten nach der Landung weiter im Krankenhaus behandelt werden.
Die Maschine landete schließlich sicher in Hongkong. Rettungskräfte und Sanitäter standen bereits am Flughafen bereit. Nach Angaben der Airline seien die Verletzungen glücklicherweise nur leicht gewesen.
Der Pilot vermutete später, dass die Maschine in eine Gewitter- oder Blitz-Zelle geraten war, die auf dem Radar erst sehr spät erkannt wurde.
Titelfoto: Peter PARKS / AFP