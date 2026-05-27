Passagiere krachen gegen die Kabinendecke: Zehn Verletzte bei heftigen Turbulenzen

Hongkong - Schock-Momente an Bord eines Cathay-Pacific-Fluges von Brisbane nach Hongkong: Plötzlich geriet die Maschine in schwere Turbulenzen. Zehn Menschen wurden verletzt, mehrere mussten nach der Landung ins Krankenhaus gebracht werden.

Während des Frühstücksservice geriet das Flugzeug von Cathay Pacific in extreme Turbulenzen. © Peter PARKS / AFP

Das Flugzeug befand sich gerade über dem Pazifik, als es ohne Vorwarnung heftig absackte, wie People berichtet.

Die Crew servierte zu diesem Zeitpunkt gerade Frühstück. "Es fühlte sich an wie ein freier Fall in einem Fallturm", schilderte ein Passagier.

Ein anderer Augenzeuge berichtete, Menschen ohne angeschnallten Sicherheitsgurt seien gegen die Decke geschleudert worden. Handys, Kaffee-Becher und Essen flogen durch die Kabine.

Viele Passagiere schrien panisch, einige standen offenbar unter Schock. Besonders betroffen war die Kabinencrew, die während der Turbulenzen im Gang unterwegs war und kaum eine Chance hatte, sich festzuhalten.

Fotos aus der Maschine zeigen verstreutes Essen, umgekippte Getränke und beschädigte Servicewagen.