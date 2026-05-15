Rauch an Bord: Flugzeug nach München legt Notstopp ein

München - Ein Flugzeug der Air Cairo hat auf dem Flug nach München einen ungeplanten Zwischenstopp am Nikola Tesla Flughafen in Belgrad, Serbien, einlegen müssen. Der Flug aus dem Ferienort Hurghada wurde umgeleitet, wie eine Sprecherin des Münchner Flughafens sagte.

Die Maschine landete auf dem Nikola Tesla Flughafen in Belgrad. © Jan Woitas/dpa

Nach einer Meldung der serbischen Zeitung "Blic" soll Rauch in der Kabine die Ursache gewesen sein, am Münchner Flughafen war zunächst nichts Näheres bekannt.

Wie viele Menschen in der Maschine saßen, war zunächst unklar.