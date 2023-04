Passagierin traut ihren Augen kaum, als sie kurz vor dem Start einen Blick auf die Flugzeug-Flügel wirft

Nashville (USA) - Stell Dir vor, Du sitzt in einem Flugzeug und wartest auf den Start der Reise. Als Du dann einen Blick aus dem Fenster wirfst, siehst Du, wie ein Airport-Mitarbeiter noch schnell den Flügel Deiner Maschine repariert - mit Klebeband! Gibt's nicht? Gibt's doch. Jamiria Nevels musste genau diese beunruhigende Erfahrung machen.

"Die Tatsache, dass sie das Flugzeug zusammenflicken müssen und es dann tun, während die Leute in der Maschine sind", sagt Jamiria aufgebracht. "Als könnten wir es nicht sehen."

Die Fotografin aus den USA, die auf TikTok unter dem Namen "myhoneysmacks" aktiv ist, ließ ihre Follower an der Situation teilhaben, als sie ein Video des Vorfalls auf dem Rollfeld des International Airports in Nashville veröffentlichte.

Jamiria Nevels war über die Klebeband-Aktion nicht sehr erfreut. © Bildmontage Screenshot TikTok/myhoneysmacks

"Eure Klebebänder werden all ihre Klebrigkeit verlieren", prophezeit die wütende Passagierin in ihrem Video. "Du fliegst um die ganze Welt und dann gibt es da dieses Klebeband, was alles zusammenhält." Für sie ein absolutes No-Go. "Ich werde nicht mehr bei Euch buchen", ist sich Jamiria sicher.

Ihr Clip, der auf TikTok über eine Million Mal geklickt wird, sorgt bei den Usern ebenfalls für Unmut und Panik. "Baby, ich wäre aus dem Flugzeug gerannt", meint jemand aufgebracht.

Allerdings wurden auch einige Leute vom Fach auf das Video aufmerksam.



"Das nennt man Speed Tape", erklärt ein Nutzer. "Das verwendet man für kleinere Reparaturen an Flugzeugen. Jede Fluggesellschaft verwendet es."

"Ich bin Flugzeugmechaniker und ich meine, jede Fluggesellschaft verwendet Speed Tape an Flugzeugen", schreibt ein anderer. "Und ja, wir müssen es routinemäßig nach jedem Flug anwenden."

Ein weiterer User aus der Branche meinte, dass Passagiere "überrascht wären, wie viel Klebeband an Flugzeugen verwendet wird".