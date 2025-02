Pilot fällt vom Himmel und entgeht dabei nur knapp einer Katastrophe

New Hampshire (USA) - Ein erfahrener Pilot war mit seinem Kleinflugzeug unterwegs. Zunächst schien alles zu funktionieren, doch dann stürzte die Maschine plötzlich ab - dabei verfehlte sie nur knapp ein Wohnhaus.

Das Flugzeug verfehlte die nahe liegenden Wohnhäuser und krachte in ein keines Waldstück. © Screenshot/Facebook/Hampton Fire/Rescue

Wie People berichtete, ereignete sich der Unfall am vergangenen Dienstag in Hampton im US-Bundesstaat New Hampshire.

Pilot Dave Lennon war mit seinem Privatflugzeug - mit dem er laut eigener Angaben schon Hunderte Male in diesen Luftraum eingeflogen ist - auf dem Weg zum Landeplatz, als die Maschine plötzlich versagte.

"Ich wusste etwa eine halbe Sekunde vor dem Absturz, dass ich es nicht mehr schaffen würde", erklärte Lennon gegenüber "NBC10 Boston".

Beim Absturz hat das Kleinflugzeug ein Wohnhaus nur knapp verfehlt und krachte schließlich in ein paar Bäume. Was genau zum Unglück geführt hatte, ist bislang nicht bekannt.