"Fass sie nicht an!" – Passagiere greifen ein und stoppen gewalttätigen Mann im Flugzeug

Die örtliche Polizei wartete bereits, als das Flugzeug landete. © Screenshot/X/@arjunswritings

"Nein, ich habe dich nicht geschlagen. Ich habe dir die Hand auf den Mund gelegt, damit du still bist", entgegnet die Frau.

Der Flug landete wenig später zwar 26 Minuten früher als geplant, doch die Passagiere mussten sitzen bleiben. Polizisten warteten bereits und eskortierten das betroffene Paar aus der Kabine, während sie die Zeugenaussagen der anderen Reisenden sammelten.

"Zwei gemeinsam reisende Kunden waren am 2. Oktober an Bord des American Airlines-Fluges 310 von Miami nach Charlotte in eine Auseinandersetzung verwickelt. Die örtliche Polizei reagierte und eskortierte die Kunden vom Flughafen CLT. Wir tolerieren keine Gewalt und danken unseren Teammitgliedern für ihre Professionalität im Umgang mit dieser schwierigen Situation", so ein Sprecher der Fluggesellschaft.

Es bleibt unklar, was mit dem Paar geschehen ist, da die örtliche Polizei auf Anfrage der New York Post keinen Kommentar abgab.