Eigentlich frisch gewartet: Passagierin bemerkt Loch in Tragfläche von Qantas-A380
Sydney/Los Angeles - Zwischenfall auf A380-Flug von Qantas-Airways! Am vergangenen Sonntag bemerkte ein Fluggast plötzlich eine Beschädigung in der linken Tragfläche. Die Maschine musste daraufhin einen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt einlegen. Sie war erst kürzlich einem umfassenden Check unterzogen worden.
Wie der Luftfahrtblog "2PAXfly" berichtet, trat das Problem beim A380 "Paul McGinness" mit der Kennung "VH-OQC" auf, der sich auf dem Weg von Sydney (Australien) nach Los Angeles (USA) befand.
Eine Passagierin habe kurz vor der Ankunft ein Loch im Vorflügel entdeckt. Dabei handele es sich um bewegliche Paneele an der Vorderkante der Tragfläche, die bei Start und Landung ausgefahren werden.
Qantas bestätigte dem Bericht zufolge die Unregelmäßigkeit, betonte aber: "Das Flugzeug funktionierte normal und landete ohne Zwischenfälle." Anschließend hätte der Riesenjumbo für einen Austausch der defekten Klappe zunächst am Boden bleiben müssen.
Eine weitere Panne soll während des 13-stündigen Flugs in der Kabine aufgetreten sein. So habe das Bordunterhaltungssystem nicht allen Plätzen funktioniert, obwohl der Airbus nach fast sechs Jahren Abstellung erst kürzlich umfassend instandgesetzt worden sei. "Wartungs- und Ingenieurteams aus aller Welt haben mehr als 100.000 Arbeitsstunden geleistet, um die 'Paul McGinness' für die Rückkehr in die internationale Flotte vorzubereiten", hatte Qantas stolz verkündet.
Umso ärgerlicher dürften die neuerlichen Komplikationen sein.
Passagierin fotografiert Loch im Vorflügel
Flottenerneuerung mit "Paul McGinness" abgeschlossen
Die Airline hat ihre A380-Flotte in den letzten Jahren schrittweise wieder in Betrieb genommen, um auf beliebten Langstreckenzielen wie Dallas, Singapur und Johannesburg noch mehr Sitzplätze anbieten zu können.
"Jedes Flugzeug wurde vor der Wiederinbetriebnahme umfassenden technischen Prüfungen und einer kompletten Kabinenmodernisierung unterzogen", heißt es vonseiten der Fluggesellschaft.
Mit "Paul McGinness" wurde die Flottenerneuerung abgeschlossen. Die Maschine dient während der Adventszeit als operative Reserve und soll dem 1. Januar die internationale Kapazität auf der Strecke Sydney - Dallas erhöhen.
In Deutschland sind die Qantas-Riesenvögel immer wieder in Dresden zu Gast. Dort erfolgen Wartungsmaßnahmen bei den Elbe Flugzeugwerken.
