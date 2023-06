Schlägerei über Atlantik zwingt Condor-Flug zur Notlandung, dann wird's noch krasser!

Eigentlich wollten die Passagiere des Condor-Fluges nur an einem dieser wunderschönen Strände liegen. Der Hinflug wurde jedoch zum Horror-Trip. (Symbolbild) © 123RF/pashapixel

Einzige Möglichkeit hierfür war der Flughafen von Ponta Delgada auf den Azoren (Portugal), der schließlich angesteuert werden musste. Dort gelandet, wurden die Streithähne der Polizei übergeben.

Nun mag man meinen, dass sich die Probleme endlich gelöst hätten, doch weit gefehlt.

Durch den ungeplanten Stopp verstrich so viel Zeit, dass die Cockpit- sowie die Kabinencrew bei einem Weiterflug zum Zielort Punta Cana die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeitbeschränkungen überschritten hätten.

Als Konsequenz auf den Azoren übernachten und am nächsten Tag wieder starten? Nein, auch das war nicht möglich, da in Ponta Delgada zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung standen. Also eine weitere Variante ausloten!

"Nachdem in Ponta Delgada nicht ausreichend Hotelkapazität zur Verfügung stand, flog das Flugzeug nach Teneriffa, um dort die entsprechende Crew-Ruhezeit einhalten zu können, während alle Gäste in Hotels untergebracht und verpflegt werden konnten", erklärte die Condor-Sprecherin die einzig verbliebene Möglichkeit.

Erst am Montagabend konnten die Urlauber letztlich ihre Wahnsinn-Reise fortsetzen und kamen am Ende doch noch in ihren so sehnlichst herbeigewünschten Traumurlaub. "Die verspätete Ankunft unserer Gäste bedauern wir sehr. Allerdings hat Sicherheit zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität", so die Condor-Sprecherin.