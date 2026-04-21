Schock im Cockpit: Display knallt Pilot an den Kopf und schlägt ihn bewusstlos

Las Vegas (USA) - Kurz nach dem Start einer Boeing 737-700 vom Flughafen in Las Vegas erhielt die Flugsicherung einen beunruhigenden Funkspruch. Der Kapitän der Maschine war plötzlich bewusstlos. Allein der Co-Pilot konnte Schlimmeres verhindern.

Nachdem der Pilot wieder zu sich gekommen ist, sah er Sterne und musste sich mehrfach übergeben. (Archivfoto) © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Laut einem Beitrag auf dem Luftfahrt-Nachrichtenportal "Aviation A2Z" startete der Flug WN568 bereits am 8. April planmäßig vom Las Vegas Harry Reid International Airport (LAS, Nevada), um nach Reno-Tahoe (RNO, Nevada) zu fliegen, doch wenige Minuten nach dem Start musste die Maschine erneut in der Spielerhauptstadt notlanden, weil der Pilot plötzlich bewusstlos wurde.

Demnach soll sich kurz nach dem Start das Head-up-Display (HUD) über dem Piloten gelöst und mit einer enormen Wucht gegen seinen Kopf gekracht sein. Der Pilot ging für kurze Zeit k. o., woraufhin der Erste Offizier die Kontrolle über den Blechvogel übernehmen musste.

Er funkte den Tower an und bat wegen "Flugunfähigkeit des Kapitäns" um Landeerlaubnis. Die darauffolgende Frage, ob ein Notfall ausgelöst werden solle, verneinte er und bat anschließend um medizinische Priorität, sobald sie wieder am Boden seien.

Wenige Minuten später kam der Pilot wieder zu sich, jedoch ging es ihm zunehmend schlechter, sodass er sich sogar mehrfach übergeben musste. Der Co-Pilot meldete daraufhin, dass sein Kollege anscheinend doch schwerer verletzt sei und es sich um einen Notfall handle.

Kurz darauf landete die Boeing auf der Landebahn 26L und rollte zurück zum Gate Charlie 4.