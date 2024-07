Ständiger Verkaufsdruck für Ryanair-Personal: "Dachte, es sei ein Traumjob!"

Eine Ryanair-Maschine rollt über die Startbahn. © ZDF/Antipode

Prozessoptimierungen gehören in so ziemlich jeder Firma dazu, um effizienter zu wirtschaften. Michael O'Leary (63) und sein Team scheinen dieses System deutlich ausgereizt zu haben. Unterm Strich blieben innerhalb eines Jahres knapp zwei Milliarden Euro Gewinn übrig.

Mit welchen Ryanair dies unter anderem schafft, soll die ZDF-Doku "Das System Ryanair" zeigen.

Einer seiner sechs Standorte liegt im französischen Beauvais. Ein kleiner Provinzflughafen, etwa eine Stunde nördlich von Paris. Hier ist die Flughafengebühr deutlich günstiger als an größeren Airports. Betriebswirtschaftlich natürlich klug, sich so zu entscheiden.

Doch auch mit und an seinem Personal verdient die Airline anscheinend gut mit.

Im Vorstellungsgespräch locken die Personaler mit Frühstück in Paris, Mittagessen in Rom und Dinner in London. "Ich dachte, es sei ein Traumjob, die Welt zu bereisen und glaubte an ein Traumgehalt", sagt die ehemalige Flugbegleiterin Sara. "Doch ich wurde schnell eines Besseren belehrt."