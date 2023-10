Stalking aus der Luft: Rentner macht Familie das Leben zur Hölle

Mit einer alten Cessna terrorisierte ein Rentner eine ganze Familie. (Symbolbild) © 123RF/Alex5248

"Es ist ein Albtraum. Er hat meine Familie terrorisiert, und wir hatten so viel Angst", sagte die 42-jährige Cassie Wilusz, gegenüber FOX NEWS.

Mehrmals in der Woche soll ein 65-Jähriger mit seiner einmotorigen Cessna über ihr Haus im US-Bundesstaat New York geflogen sein. So niedrig, dass die Fenster klapperten und das Dach zitterte.

"Ich wusste nicht, ob er in unser Haus fliegen würde. Ich wusste nicht, wozu er in der Lage war", sagte Wilusz, die sich immer wieder bei der amerikanischen Luftfahrtbehörde und der Polizei beschwerte. Dort stieß sie allerdings auf taube Ohren.

Der Flugzeug-Stalker sei zwar mehrere Male wegen diverser "Luftangriffe" festgenommen worden, zuletzt am 27. September. Das habe ihn aber nie davon abgehalten, weiter sein Unwesen zu treiben.