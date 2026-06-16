Start- und Landebahn am Hamburger Flughafen dicht! Wo die Flieger jetzt langdonnern

Hamburg - Eine der beiden Start- und Landebahnen des Hamburger Flughafens wird in den nächsten zwei Wochen gewartet und saniert.

Die Start- und Landebahnen des Hamburger Flughafens müssen regelmäßig instand gesetzt werden. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Darum nutzen ab Mittwoch alle Flugzeuge die andere Start- und Landebahn und fliegen dabei über Norderstedt (Kreis Segeberg) und den Stadtteil Alsterdorf, wie der Flughafen mitteilte.

Diese Bahn werde erst nach den Sommerferien gewartet, voraussichtlich vom 9. bis 23. September. Dann werden die Stadtteile Niendorf und Langenhorn stärker von Fluglärm betroffen sein.

"Regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind unverzichtbar, um den sicheren Flugbetrieb dauerhaft zu gewährleisten", erklärte der Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport, Martin Borstelmann. Es würden Gummiablagerungen an den Landepunkten entfernt, die Sielleitungen gereinigt und die Markierungen erneuert.

Außerdem würden die elektrischen Anlagen inklusive der Startbahnbefeuerung überprüft. Für diese Maßnahmen müsse die jeweilige Start- und Landebahn zeitweise stillgelegt werden.