Drama über den Wolken: Blitz schlägt in Flugzeug ein

Leeds - Die Urlaubsstimmung war perfekt, die Vorfreude auf die Trauminsel Lanzarote riesig. Doch kurz nach dem Start erlebten die Passagiere an Bord einer Boeing 737 den absoluten Albtraum über den Wolken. Ein heftiger Blitzeinschlag riss die Urlauber jäh aus ihren Träumen und zwang den Piloten zur Kehrtwende.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. (Symbolfoto) © 123RF / pavel1964

Es passierte alles an einem ganz normalen Dienstag in dieser Woche. Die Maschine der Fluggesellschaft "Jet2" startete im britischen Leeds mit Kurs auf den Flughafen Arrecife auf Lanzarote.

Die Passagiere lehnten sich gerade entspannt zurück, als der Jet mitten im Steigflug von einer gewaltigen Naturgewalt getroffen wurde. Wie das "Mallorca Magazin" berichtet, schlug ein Blitz krachend in das Flugzeug ein!

In der Kabine herrschte sofort helle Aufregung, doch die Cockpit-Crew reagierte geistesgegenwärtig und absolut professionell.

Der Pilot brach den Steigflug sofort ab, behielt die Nerven und entschied sich für eine Sicherheitslandung auf dem nahe gelegenen Flughafen in Manchester.