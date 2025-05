Student belästigt Flugbegleiterin, jetzt muss er hinter Gitter

Der Täter (20) wollte sein Opfer in eine enge Toilettenkabine zerren. (Symbolbild). © 123RF/aapsky

Am Mittwoch bekannte sich der junge Mann vor Gericht schuldig. Die Tat ereignete sich bereits am 28. Februar, wie The Straits Times berichtet.

Er flog von Perth nach Singapur. Mitten auf dem Flug überraschte er die Stewardess beim Reinigen der Toilette.

Als sie sich bückte, um ein Stück Toilettenpapier aufzuheben, packte er sie an den Hüften, drängte sich in die enge Kabine und zwang sie hinein.

Eine Passagierin beobachtete den Vorfall, zog die verzweifelte Frau heraus und brachte sie in Sicherheit. Doch der Täter wollte nicht lockerlassen - er beharrte sogar auf einem privaten Gespräch mit ihr!



Bei der Landung des Flugzeugs am Changi Airport klickten dann die Handschellen.