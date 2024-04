Schöne Schei*e! Stinkende Fäkalien in der 1. Klasse zwingen Flugzeug zur Landung

Houston/Seattle - Die ekelhafte Hinterlassenschaft eines Vierbeiners hat eine Maschine der Fluggesellschaft "United Airlines" in den USA zu einer ungeplanten Landung gezwungen.

In Dallas angekommen soll das Bodenpersonal "zwei Stunden" damit verbracht haben, den Teppich zu reinigen.

Der Passagierflieger, der im texanischen Houston gestartet und auf dem Weg nach Seattle war, musste am 5. April nach Dallas umgeleitet werden. Grund war ein Hund, der in der ersten Klasse im Gang sein großes Geschäft verrichtet hatte.

Auf Flightradar.de sieht man, dass der Flug nach Dallas umgeleitet werden musste. © Screenshot/Flightradar24

Der Geruch sei laut "gig_wizard" aber nie verschwunden. Außerdem wäre die Toilette der 1. Klasse daraufhin gesperrt worden, ergänzt der Reddit-User. Den Passagieren hätte anschließend zudem nur eine begrenzte Auswahl an Snacks zur Verfügung gestanden.

Aufgrund der Geruchsbelästigung hatten diese aber wahrscheinlich eh nicht allzu großen Appetit ...

Wie es zu dem Ekel-Zwischenfall in luftiger Höhe kommen konnte, muss jetzt geklärt werden. Schließlich müssten Haustiere, die mit in die Kabine genommen werden dürften, den Flug über in der Transportbox unter den Sitzen verbleiben - abgesehen von Blindenhunden.

Zudem müssen sich die Halter per Plastiktüte um die Notdurft ihrer Tiere kümmern.