Triebwerk in Flammen: Flugzeug muss notlanden!

New York (USA) - Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich während eines Fluges der Fluggesellschaft American Airlines, da ein Vogel in das Triebwerk der Maschine geraten war - und eine Notlandung nötig machte!

Ursache für die plötzliche Änderung war ein Vogel, der in eines der Triebwerke geraten war. Dabei entstanden erhebliche Schäden, die dieses unbrauchbar machten.

Die Maschine schaffte es nicht einmal aus der Stadt hinaus: Stattdessen musste sie umgeleitet werden und am JFK International Airport notlanden.

Geplant war ein rund zweistündiger Flug, doch alles kam anders, wie die New York Post berichtet.

Am gestrigen Donnerstagabend, kurz nach 19:20 Uhr, startete die Maschine vom LaGuardia Airport der US-Stadt New York City.

Das American-Airlines-Flugzeug konnte sicher zwischenlanden. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Ein Video, das auf der Plattform X geteilt wurde, zeigt den dramatischen Moment: Der Vogel wurde von dem Motor angesaugt und ging in Flammen auf, bevor das Flugzeug etwas zur Seite kippte.

Ein Passagier schilderte den Schreckmoment: "Ich war direkt neben dem Flügel und habe es gesehen. Ich sah zwei Flammen am Himmel. Ich dachte, ich würde sterben. Ich habe gebetet. Ich dachte etwa 30 Sekunden lang, ich würde sterben."

Trotz des großen Schocks gelang die Notlandung ohne weitere Komplikationen. American Airlines teilte in einer Erklärung mit, dass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde.

Alle Passagiere wurden in einem Hotel untergebracht, da ein Weiterflug an diesem Tag nicht mehr möglich war. Die Reise soll am frühen Freitagmorgen fortgesetzt werden.