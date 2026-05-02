Trunkenbolde randalieren im Flieger: Airline plant rigorosen Schritt
London - Schreiende Kinder, eine handfeste Prügelei im Flieger und obendrein noch eine gravierende Verspätung. Unter solchen Gesichtspunkten verkommt jede Urlaubsreise zum Albtraum. Kürzlich ist genau dies auf einem Easyjet-Flug von London-Gatwick ins türkische Ankara passiert, weshalb die Fluggesellschaft jetzt rigoros durchgreifen möchte.
Laut einem Bericht von The Sun sei ein landesweites Flugverbot gegen Randalierer geplant. Aus Unternehmenskreisen drang nach außen, dass die Fluggesellschaft für solch drastische Schritte offen sei, um Gewalt im Flugzeug erfolgreich einzudämmen.
Zum Überlaufen muss das Fass der jüngste Vorfall auf dem Weg in die Türkei gebracht haben, als ein betrunkener Mann und eine alkoholisierte Frau das Treiben verrückt machten.
Die Frau soll aus einer Wodkaflasche getrunken und einen Reisenden angespuckt haben.
Zudem spielte sich der Betrunkene auf, prahlte damit im Knast gewesen zu sein und drohte wohl, andere Leute umzubringen.
Festnahme im Kosovo: Easyjet-Flugzeug musste umgeleitet werden
Zwar reisten die beiden Trunkenbolde nicht miteinander, fanden im Flieger jedoch zusammen, nachdem sie festgestellt hatten, beide aus Kent zu stammen.
Die Dame war sogar mit Partner und Kindern unterwegs, was sie jedoch nicht vom Suff abhielt.
Ein Passagier sah ein "erschreckendes Verhalten. Als sie aufgefordert wurden, mit dem Trinken aufzuhören, eskalierte die Situation", schildert er das Erlebnis. Als Passagiere eingriffen, entstand eine Schlägerei.
"Es war ein vollbesetzter Familienjet, aber es glich eher dem Wilden Westen", erzählt der Reisende.
Der Airbus A320 musste in den Kosovo umgeleitet werden, wo die Polizei die beiden Randalierer festnahm.
Mit drei Stunden Verspätung erreichte die Maschine schließlich Ankara.
"Wir tolerieren kein störendes Verhalten", betonte Easyjet und stellte klar, dass die Sicherheit der Passagiere stets Priorität habe.
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