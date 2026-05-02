Trunkenbolde randalieren im Flieger: Airline plant rigorosen Schritt

London - Schreiende Kinder, eine handfeste Prügelei im Flieger und obendrein noch eine gravierende Verspätung. Unter solchen Gesichtspunkten verkommt jede Urlaubsreise zum Albtraum. Kürzlich ist genau dies auf einem Easyjet-Flug von London-Gatwick ins türkische Ankara passiert, weshalb die Fluggesellschaft jetzt rigoros durchgreifen möchte.

Der Easyjet-Flieger musste in den Kosovo umgeleitet werden, damit die Trunkenbolde festgenommen werden konnten. (Symbolbild) © 123RF/funlovingvolvo

Laut einem Bericht von The Sun sei ein landesweites Flugverbot gegen Randalierer geplant. Aus Unternehmenskreisen drang nach außen, dass die Fluggesellschaft für solch drastische Schritte offen sei, um Gewalt im Flugzeug erfolgreich einzudämmen.

Zum Überlaufen muss das Fass der jüngste Vorfall auf dem Weg in die Türkei gebracht haben, als ein betrunkener Mann und eine alkoholisierte Frau das Treiben verrückt machten.

Die Frau soll aus einer Wodkaflasche getrunken und einen Reisenden angespuckt haben.

Zudem spielte sich der Betrunkene auf, prahlte damit im Knast gewesen zu sein und drohte wohl, andere Leute umzubringen.