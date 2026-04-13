In den weltweiten Top Ten: Dieser Flughafen hält Deutschland im Ranking! Nummer eins unverändert

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Bei der Vergabe des World Airport Awards hat es ein deutscher Flughafen auf die Top-Plätze geschafft. Erneut ist er der einzige Vertreter des Landes.

Von Marco Schimpfhauser

München - Der Münchner Flughafen ist der beste Flughafen Deutschlands. Das geht aus dem aktuellen Ranking der Agentur Skytrax hervor. Als einziger deutscher und einer von vier europäischen Airports schaffte es der MUC in die Top Ten.

Die Nummer eins in Zentraleuropa, die Nummer neun weltweit: Der Münchner Flughafen schafft es erneut in die Top Ten der World Airport Awards.
Die Nummer eins in Zentraleuropa, die Nummer neun weltweit: Der Münchner Flughafen schafft es erneut in die Top Ten der World Airport Awards.  © Sven Hoppe/dpa

Ebenso wie im Vorjahr landete Münchens Reise-Drehkreuz auf Platz neun. Bei der Vergabe des World Airport Awards ist er damit Zentraleuropas Spitze.

Die Bewertungen der einzelnen Flughäfen basieren auf der Zufriedenheit von Fluggästen. Diese wurden weltweit zwischen August 2025 und Februar 2026 befragt.

Faktoren, um Punkte zu machen, waren unter anderem Sicherheit, Check-in aber auch die Einkaufsmöglichkeiten im Flughafenbereich und der Kundenservice.

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Die drei weiteren europäischen Hotspots sind Istanbul (8), Rom Fiumicino (7) und Paris Charles-de-Gaulle (6). Damit liegen die vier Vertreter aus Europa direkt beieinander.

Den letzten Platz in den Top Ten sicherte sich das kanadische Vancouver. Damit sind auch alle westlich ausgerichteten Vertreter abgearbeitet.

Die Top fünf sind vollständig im asiatischen Raum angesiedelt. Nicht mehr im Ranking zu finden ist der Vorjahres-Vize.

Riesiger Wasserfall und Teppichböden: Der Changi Airport in Singapur (SIN) gilt als der beste Flughafen der Welt – erneut.
Riesiger Wasserfall und Teppichböden: Der Changi Airport in Singapur (SIN) gilt als der beste Flughafen der Welt – erneut.  © Carola Frentzen/dpa

Weiter auf Platz eins: Singapur bleibt eine Landung wert

Hamad International Airport in Doha ist aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten nicht mehr vertreten. Tokio schafft dafür eine doppelte Platzierung mit Narita (5) und Haneda (3).

Der Hong Kong International Airport liegt dazwischen auf dem vierten Platz, die Silbermedaille geht in diesem Jahr an Seoul Incheon. Maß aller Dinge bleibt weiterhin der Changi Airport in Singapur – kurz: SIN.

Über die Teppichböden in der Tropenlandschaft mit riesigen Pflanzenbereichen und Indoor-Wasserfall sind im vergangenen Jahr 70 Millionen Passagiere gelaufen.

Titelfoto: Montage: Sven Hoppe/dpa + Carola Frentzen/dpa

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