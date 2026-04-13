In den weltweiten Top Ten: Dieser Flughafen hält Deutschland im Ranking! Nummer eins unverändert
München - Der Münchner Flughafen ist der beste Flughafen Deutschlands. Das geht aus dem aktuellen Ranking der Agentur Skytrax hervor. Als einziger deutscher und einer von vier europäischen Airports schaffte es der MUC in die Top Ten.
Ebenso wie im Vorjahr landete Münchens Reise-Drehkreuz auf Platz neun. Bei der Vergabe des World Airport Awards ist er damit Zentraleuropas Spitze.
Die Bewertungen der einzelnen Flughäfen basieren auf der Zufriedenheit von Fluggästen. Diese wurden weltweit zwischen August 2025 und Februar 2026 befragt.
Faktoren, um Punkte zu machen, waren unter anderem Sicherheit, Check-in aber auch die Einkaufsmöglichkeiten im Flughafenbereich und der Kundenservice.
Die drei weiteren europäischen Hotspots sind Istanbul (8), Rom Fiumicino (7) und Paris Charles-de-Gaulle (6). Damit liegen die vier Vertreter aus Europa direkt beieinander.
Den letzten Platz in den Top Ten sicherte sich das kanadische Vancouver. Damit sind auch alle westlich ausgerichteten Vertreter abgearbeitet.
Die Top fünf sind vollständig im asiatischen Raum angesiedelt. Nicht mehr im Ranking zu finden ist der Vorjahres-Vize.
Weiter auf Platz eins: Singapur bleibt eine Landung wert
Hamad International Airport in Doha ist aufgrund der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten nicht mehr vertreten. Tokio schafft dafür eine doppelte Platzierung mit Narita (5) und Haneda (3).
Der Hong Kong International Airport liegt dazwischen auf dem vierten Platz, die Silbermedaille geht in diesem Jahr an Seoul Incheon. Maß aller Dinge bleibt weiterhin der Changi Airport in Singapur – kurz: SIN.
Über die Teppichböden in der Tropenlandschaft mit riesigen Pflanzenbereichen und Indoor-Wasserfall sind im vergangenen Jahr 70 Millionen Passagiere gelaufen.
Titelfoto: Montage: Sven Hoppe/dpa + Carola Frentzen/dpa