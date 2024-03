"Turbulenzen" auf der Bord-Toilette: Pilot wird zum Helfer in der Not

Bangkok (Thailand) - Auf einem Flug von Taipeh (Taiwan) nach Bangkok in Thailand kam es auf einer Bordtoilette zu Turbulenzen. Der erfahrene Pilot konnte die Situation unter Kontrolle bringen, musste dazu aber sein Cockpit verlassen.

Jakarin Sararnrakskul ist ein erfahrener Flugkapitän und berichtet bei Instagram von seinen Reisen. © Screenshot/Instagram/drjakarin

Seit 18 Jahren steuert Jakarin Sararnrakskul Flugzeuge durch die Lüfte. Wenn es ums Fliegen geht, kann man den Vater einer Tochter also getrost als "alten Hasen" bezeichnen. In Sachen Geburtshilfe ist der Thailänder bis vor einer Woche noch blutiger Anfänger gewesen. Mittlerweile weiß Sararnrakskul aber wie es geht.

Denn während er neulich eine VietJet-Maschine steuerte, herrschte hinter seinem Rücken große Aufregung. Wie Fox News berichtete, informierte ihn seine Crew, dass eine schwangere Frau auf einer der Flugzeugtoiletten saß und mit ihren Wehen kämpfte.

Der erfahrene Pilot machte sich sofort auf den Weg, um nach der werdenden Mutter zu sehen und übergab das Steuer in die Hände seiner Co-Pilotin. Danach ging alles ganz schnell.

Kurz nachdem Sararnrakskul das Bord-Klo erreicht hatte, war es auch schon so weit und seine Passagierin brachte in Tausenden Metern Höhe einen Jungen zur Welt. "Ich bin so stolz, dass ich dazu beitragen konnte", sagte der Pilot.