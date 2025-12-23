Über Finnland: Weihnachtsmann taucht plötzlich auf Flugradar auf

Helsinki - Der Weihnachtsmann ist mit seinem Rentier-Schlitten auf dem Flugradar aufgetaucht.

Der Weihnachtsmann hob am Dienstagmorgen vom Nordpol ab. © Screenshot/Flightradar24

Anlässlich des anstehenden Weihnachtsfests haben sich die Betreiber der beliebten Plattform "Flightradar24" etwas wahrlich Festliches einfallen lassen.

So kann dort seit Dienstagmorgen die Flugbahn des Weihnachtsmannes verfolgt werden, der unter der Flugnummer "SANTA1" sowie der Kennung "HOHOHO" mit einer Geschwindigkeit von 194 Km/h über Skandinavien fliegt.

Gestartet war er mit seinem Schlitten um Punkt 8 Uhr, natürlich am Nordpol.

In einem süßen Beitrag auf X schrieb Flightradar24 am Nachmittag: "Eilmeldung: Nach eingehender Analyse und Extrapolation der Santa1-ADS-B-Live-Daten deutet alles darauf hin, dass der bärtige Geschenkgeber Kurs auf Rovaniemi, Finnland, genommen hat."