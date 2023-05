Umweltschutz adé! Immer mehr Ultra-Reiche reisen im Privatjet

USA - Der Verkauf von Privatjets dürfte in diesem Jahr einen neuen Höchststand erreichen. Weltweit habe sich die Flotte in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, wobei allein 2022 mehr Privatflüge durchgeführt wurden als jemals zuvor.

Wird das Fliegen jemals grün sein? © 123rf.com/kantver

Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Institute for Policy Studies hervor. Darin heißt es, dass die Verkäufe in diesem Jahr wahrscheinlich den höchsten Stand aller bisherigen Zeiten erreichen - und den Planeten zunehmend belasten.



Auch die Zahl der Privatflüge steigt - und damit die Treibhausgasemissionen der privaten Luftfahrt. Seit der Corona-Pandemie, als Flüge aller Art in vielen Ländern lange nahezu eingestellt wurden, stieg sie um fast ein Viertel!



Ungerecht: Viele der Besitzer müssen keine Luftverkehrssteuern bezahlen und es gelten nur wenige Beschränkungen für die emittierten Treibhausgase.

Laut der Analyse des "Institute for Policy Studies" und der "Patriotic Millionaires US group", die sich aus wohlhabenden Privatpersonen zusammensetzt, die auf höhere Vermögenssteuern drängen, gab es im vergangenen Jahr weltweit 5,3 Millionen Privatflüge. Damit übertraf die Zahl laut The Guardian den bisherigen Höhepunkt aus dem Jahr 2007.



Insgesamt werde für dieses Jahr bei gebrauchten und neuen Privatjets mit einem Umsatz von voraussichtlich 34,6 Milliarden US-Dollar (rund 31,6 Milliarden Euro) gerechnet - gegenüber 34,1 Milliarden US-Dollar (31,1 Milliarden Euro) im Vorjahr.