Ehepaar ist "traumatisiert", als es sieht, wer neben ihm auf Langstreckenflug sitzt

Mitchell Ring und Jennifer Colin waren zunächst guter Dinge, als sie in Melbourne in die Maschine der Airline "Qatar" stiegen. Das Paar war auf dem Weg nach Italien gewesen, um dort Urlaub zu machen.

Nach der Landung in Doha (Katar) musste das Paar noch im Flugzeug verbleiben, bis die Leiche abtransportiert war. (Symbolbild) © 123rf/elec

Man wies die beiden an, "zur Seite" zu gehen, und hob die Leiche anschließend auf Mitchells Sitz. "Sie versuchten, sie in die Businessclass zu rollen, aber sie war eine ziemlich große Dame", erinnert sich der Australier in einem Interview mit "A Current Affair".

Während man Jennifer, die eh schon unter Flugangst litt, einen anderen Platz zuwies, musste Mitchell die nächsten Stunden neben der mit Decken zugedeckten Leiche sitzen bleiben.

Nach etwa vier Stunden landete das Flugzeug schließlich in Katar. Während die anderen Passagiere aussteigen durften, sollte Mitchell weiterhin auf seinem Platz bleiben, bis Rettungskräfte und die Polizei die Maschine betraten. "Ich konnte nicht glauben, als sie uns sagten, wir sollen bleiben", meint Mitchell. Er hätte dann auch noch mitansehen müssen, wie die Tote abgedeckt wurde. "Ich war dort und konnte ihr Gesicht sehen."

Die Fluggesellschaft soll sich nach dem Vorfall nicht um das Paar gekümmert haben. Mitchell und Jennifer werfen "Qatar" vor, ihre Fürsorgepflicht vernachlässigt zu haben. Die beiden Reisenden wären durch den Flug "traumatisiert" worden und bräuchten demnach professionelle Hilfe.

Laut Yahoo News hätte sich die Airline aber mittlerweile mit den Australiern in Verbindung gesetzt.