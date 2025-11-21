2.773
Ungünstiges Timing: Geburt startet im Flieger nach Leipzig
Schkeuditz - Am Flughafen Leipzig/Halle gab es am Freitagnachmittag einen medizinischen Notfall in einem Flugzeug.
Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr wegen eines gynäkologischen Notfalls alarmiert wurden.
Laut TAG24-Informationen handelte es sich dabei um eine Frühgeburt.
Ein Rettungshubschrauber soll bereit gestanden haben, wurde aber letztendlich nicht benötigt.
Flugzeug Nachrichten Zwei Monate ohne Gehalt: Regierungs-Shutdown führt zu Tausenden Flugstreichungen
Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Leipzig gebracht.
Wie es dort weiterging, ist nicht bekannt.
Die Maschine kam aus Istanbul in der Türkei und landete am Nachmittag planmäßig in Leipzig.
Titelfoto: Bildmontage: Michael Strohmeyer