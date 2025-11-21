 2.773

Ungünstiges Timing: Geburt startet im Flieger nach Leipzig

Am Flughafen Leipzig/Halle gab es am Freitagnachmittag einen medizinischen Notfall in einem Flugzeug. Dort soll eine Geburt gestartet haben.

Von Tamina Porada

Schkeuditz - Am Flughafen Leipzig/Halle gab es am Freitagnachmittag einen medizinischen Notfall in einem Flugzeug.

In der Luft soll es wohl zu dem Notfall gekommen sein.
In der Luft soll es wohl zu dem Notfall gekommen sein.  © Michael Strohmeyer

Ein Sprecher der Rettungsleitstelle bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr wegen eines gynäkologischen Notfalls alarmiert wurden.

Laut TAG24-Informationen handelte es sich dabei um eine Frühgeburt.

Ein Rettungshubschrauber soll bereit gestanden haben, wurde aber letztendlich nicht benötigt.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Leipzig gebracht.

Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.
Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.  © Michael Strohmeyer

Wie es dort weiterging, ist nicht bekannt.

Die Maschine kam aus Istanbul in der Türkei und landete am Nachmittag planmäßig in Leipzig.

