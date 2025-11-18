Neues Reiseziel ab Hamburg: Im Direktflug an die türkische Küste

Hamburg - Urlaub gefällig? Ab Juni 2026 gibt es eine neue Direktverbindung ab dem Hamburger Flughafen. Angeflogen wird die türkische Hafenstadt Bodrum an der Ägäisküste. Das teilte der Airport am Dienstag mit.

Vom Hamburg Airport aus fliegt die Fluggesellschaft AJet ab Juni 2026 zweimal die Woche nach Bodrum. © AJet

Demnach bietet die türkische Fluggesellschaft AJet ab dem 27. Juni zweimal pro Woche Flüge nach Bodrum an. Die Flüge finden jeweils donnerstags sowie samstags statt und sind ab sofort über die Website von AJet oder den Reiseveranstalter TUI buchbar.

Bodrum ist laut Mitteilung bekannt für seine malerische Altstadt, kristallklares Wasser und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Aus dem einstigen Fischerdorf ist demnach ein modernes Ferienzentrum geworden, das sowohl für Erholungssuchende als auch Kulturinteressierte viel zu bieten hat.

"Gerade in der Sommersaison ist die Nachfrage nach Direktverbindungen in sonnige Urlaubsregionen besonders hoch. Umso mehr freuen wir uns, dass AJet mit der neuen Strecke nach Bodrum ein weiteres attraktives Ziel an die Ägäis anbietet. Die Verbindung ergänzt unser Streckennetz ideal und eröffnet unseren Fluggästen noch mehr Auswahl für ihre Reiseplanung", erklärte Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.