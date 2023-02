Warnstreik an Flughäfen: Im Norden bleiben die Flieger am Boden

Planmäßiger Flugbetrieb findet in Hamburg üblicherweise von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends statt. Ab 23 Uhr gelten Nachtflugbeschränkungen. Nur in Ausnahmen können im gewerblichen Luftverkehr einzelne Flüge bis Mitternacht abgewickelt werden.

Ursprünglich hatte der Flughafen am Freitag rund 32.000 an- und abreisende Passagiere bei 253 Flügen erwartet. Außer Hamburg wollte die Gewerkschaft Verdi auch die Airports in München , Frankfurt , Stuttgart , Dortmund, Hannover und Bremen lahmlegen.

In Hamburg wird es bis Freitagabend keine Starts und Landungen geben, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Hamburg mitteilte. Betroffen davon sind den Angaben zufolge 253 Flüge. Die betroffenen Passagiere seien erst gar nicht zum Flughafen gekommen, sagte eine Flughafensprecherin. "Die Fluggesellschaften haben ihre Passagiere gut über den Warnstreik informiert." Es seien nur ganz vereinzelt Passagiere vor Ort.

Die Schalter der Fluggesellschaften blieben ebenfalls leer. © Jonas Walzberg/dpa

In Hannover und Bremen ist die Lage ähnlich. Am Flughafen Bremen wird es der Übersicht nach überhaupt keine Flüge geben. Anders ist es am Airport Hannover: Der Website zufolge soll es zu mehreren Starts und Landungen kommen.

In Hannover waren am Donnerstag schon vorab die meisten der vorgesehenen 33 Starts und 41 Landungen gestrichen worden. Nach Gesprächen mit Verdi sollen fünf Flüge in die Türkei möglich sein, um Hilfsgüter, Helfer und Angehörige in die Erdbebenregionen zu befördern. Die Passagiere anderer Flüge sollten sich an ihre jeweilige Airline oder an ihren Reiseanbieter wenden, empfahl der Flughafen.

Auch am Flughafen Bremen war bereits am Donnerstag bekannt, dass die meisten Flüge ausfallen sollen. Nur Ryanair und Wizzair rechneten damit, ihr örtliches Programm durchführen zu können. Auch der tägliche Flug von Turkish Airlines nach Istanbul sollte zu dem Zeitpunkt stattfinden.

In Hannover dürften auch Kunden des größten Reiseanbieters Tui von den Folgen der Warnstreiks am Freitag stark betroffen sein. Einen erheblichen Teil der Verbindungen werde das Unternehmen wahrscheinlich ins Wochenende schieben müssen, hieß es aus der konzerninternen Airline Tuifly. "Einfache Umbuchungen sind in unserem Geschäft oft nicht so einfach möglich", erklärte ein Sprecher.