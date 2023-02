253 Flüge gestrichen! Streik legt Flughafen Hamburg für 24 Stunden lahm

Hamburg - Streik am Flughafen Hamburg !

Der Flughafen rechnet mit zahlreichen Umbuchungen auf Samstag und die Folgetage. Die 94 Starts und 90 Landungen am Sonnabend werden daher stark ausgelastet sein.

Zwischen 22 Uhr und Freitag 22 Uhr sind alle Abflüge und Landungen gestrichen. "Dies gilt auch für Ausweichflüge und medizinische Flüge", heißt es in einer Mitteilung dazu.

Ab dem heutigen Donnerstagabend wird der Flugverkehr für 24 Stunden komplett eingestellt, teilte der Airport-Betreiber mit. "Es finden definitiv keine Starts und Landungen statt", sagte eine Airport-Sprecherin am Donnerstag.

Starts und Landungen wird es am Freitag keine in Hamburg geben. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Der bundesweite Streik trifft am Freitag auch weitere Flughäfen wie Frankfurt am Main, München oder auch Dresden.

Bereits am Donnerstag traten in Hamburg Beschäftigte der Hamburg Port Authority HPA, der Bundesagentur für Arbeit, der Verbraucherzentrale, des Bundesamtes für Seeschifffahrt, der Messe und des Fährlinienbetreibers HADAG in den Arbeitsausstand.

Hintergrund der Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen und ein Gehaltsplus von mindestens 500 Euro im Monat.

Kommende Woche beginnt dazu die zweite Verhandlungsrunde. Vorher baut die Gewerkschaft Druck auf.