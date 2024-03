Was 'ne Schei*e: Klo-Notfall macht Langstreckenflug zur Höllenqual

Die Boeing 777 sollte eigentlich von Frankfurt am Main nach San Francisco jetten. Am Ende kam man nur bis zur Nordsee, musste dann wieder umkehren. (Symbolfoto) © 123RF/boarding1now

Dabei lief zunächst noch alles glatt. Flug UA59 startete am Karfreitag weitestgehend pünktlich vom Flughafen in Frankfurt am Main aus in Richtung der hügeligen Stadt im Norden Kaliforniens. Doch wie RTL berichtete, wurde die Lage an Bord während des Fluges über Westdeutschland schnell dramatisch.

Denn wie Leidtragende des stinkenden Geschehens im Nachgang berichteten, soll sich der Inhalt mindestens einer der an Bord befindlichen Toiletten nach oben gedrückt und diese schließlich geflutet haben. Das Resultat war ein nahezu unzumutbarer Gestank, der sich in Windeseile im gesamten Flieger breitmachte.

Für Besatzung und Pilot stellte sich nun die Frage, ob der lange Rest des rund zwölf Stunden andauernden Fluges weiter durchgezogen werden sollte oder eine Rückkehr an den Startpunkt unausweichlich sei. Da aber auch die Techniker, die per Funk kontaktiert wurden, dem Mief-Problem nicht Herr werden konnten, stufte die Crew die Geruchsbelästigung als unzumutbar ein.

Währenddessen drehte man mehrere Kreise über der Nordsee, was auch auf Flugrouten-Portalen wie "Flightradar24.com" deutlich ersichtlich war.

Etwa zwei Stunden, nachdem die etwa sieben Jahre alte Boeing 777 in Frankfurt abgehoben war, setzte sie dort wieder auf. Die betroffenen Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht, die aber mitunter erst am darauffolgenden Samstag abhoben.