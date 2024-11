XXL-Flughafen teilweise evakuiert: Chaos und Unmut nach verdächtigem Fund

London (Vereinigtes Königreich) - Gestrandete Reisende in Folge eines geräumten Terminals - und das absolute Verkehrschaos: Ein großangelegter Polizeieinsatz hat am heutigen Freitag weite Teile des Londoner Flughafens Gatwick lahmgelegt.

Der Bahnhof an der Brighton Main Line, unter dem Südterminal, wurde ebenfalls geschlossen und konnte nicht angefahren werden.

Dutzende Flüge wurden seit den Morgenstunden gestrichen - oder mussten den Landeanflug abbrechen und umkehren. Auch im Straßen- und Schienenverkehr ging nichts mehr. Die an den Airport angrenzende Autobahn M23 war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Zuvor hatte man versichert, das Problem so schnell wie möglich lösen zu wollen.

Auslöser hierfür soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein "mutmaßlich verbotener Gegenstand" sein, berichtet unter anderem die britische Bouleverdzeitung The Sun . Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.

Während des Einsatzes war es den Reisenden untersagt, sich in der Nähe des Terminals aufzuhalten. Bilder, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen gestrandete Fluggäste, vereinzelt in Rettungsdecken eingepackt. Laut Augenzeugenberichten sollen auch Wasserflaschen verteilt worden sein.