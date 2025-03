Zehn Stunden umsonst in der Luft: Klo-Katastrophe zwingt Flieger zur Umkehr

Chicago (USA) - Ein Langstreckenflug von Chicago nach Delhi wurde vergangene Woche für die Reisenden zu einer unfreiwilligen Odyssee: Der Air-India-Flug musste umkehren und landete nach zehn Stunden wieder in den USA . Der Grund dafür ist wirklich absurd.

Nach etwas mehr als zehn Stunden landete die Maschine wieder an ihrem Startflughafen. © Altaf Qadri/AP/dpa

Bereits nach knapp zwei Stunden Flugzeit bemerkte die Crew, dass es Probleme mit den Toiletten in der Business- und Economyclass gab, wie People berichtet.

Bei einer Untersuchung stellten die Mitarbeiter fest, dass bereits acht der insgesamt zwölf Toiletten nicht mehr funktionierten. Nur ein einziger Sanitärbereich war noch funktionstüchtig - eine Zumutung für die große Menge an Fluggästen.

Zunächst wurde eine Notlandung in Europa in Betracht gezogen. Diese konnte allerdings wegen der Nachtflugverbote an vielen Flughäfen nicht stattfinden.

Weil nichts anderes übrigblieb, entschied die Airline schließlich, nach Chicago zurückzukehren. Die Enttäuschung war entsprechend groß, als die Maschine nach dieser langen Flugzeit wieder in den USA aufsetzte.

Doch was war eigentlich passiert? In einer späteren Mitteilung stellte Air India klar, dass die Toiletten wahrscheinlich absichtlich als Mülleimer missbraucht wurden. In den Abflüssen fanden sich Tüten, Lappen und sogar ganze Kleidungsstücke.