Erst Abflug, dann plötzliches Comeback: Billig-Airline verlässt Leipziger Flughafen doch nicht

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizzair dürfte der Chefetage des Leipzig-Halle-Airports echte Turbulenzen bereiten.

Von Lutz Brose

Die pink-lila Flieger bleiben Gesprächsthema in Leipzig. (Archivbild)
Die pink-lila Flieger bleiben Gesprächsthema in Leipzig. (Archivbild)  © Lutz Brose

Erst im Juli ließ Wizz Air verlauten, dass die Low Coast Airline schon nach einem Jahr den Abflug macht und Mitte September die letzten Flüge nach Varna, (Bulgarien), Tirana (Albanien) und Bukarest (Rumänien) durchführt.

Kurz zuvor war nur die Rede davon, dass lediglich die Linie nach Tirana im Winter 2025/26 pausiert.

Der Flughafen ließ verlauten, dass man trotz intensiver Verhandlungen nicht mit der Airline übereingekommen ist.

Seit Mittwoch sind ab 3. April 2026 doch wieder Flüge zumindest nach Bukarest buchbar.

Laut Buchungsmaske von Wizz Air werden im Sommerflugplan zwei wöchentliche Flüge (donnerstags und sonntags) in die rumänische Hauptstadt angeboten.

Spielt Wizz Air mit dem Flughafen Katz und Maus oder haben die Ungarn zu viele Flieger auf dem Hof?

Nach dem kürzlichen Rückzug bleibt Wizz Air dem Flughafen nun wohl doch erhalten. (Archivbild)
Nach dem kürzlichen Rückzug bleibt Wizz Air dem Flughafen nun wohl doch erhalten. (Archivbild)  © Lutz Brose

Denn Wizz Air gibt sein Drehkreuz in Abu Dhabi (VAE) mangels Gewinne im September auf. Das Drehkreuz wurde erst 2020 aufgenommen. Die Flotte besteht aus 13 Maschinen vom Typ Airbus A321.

Titelfoto: Montage: Lutz Brose

