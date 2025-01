Zwei Bier pro Passagier: Ryanair fordert Alkohollimit am Flughafen

Aufgrund eines stark alkoholisierten Passagiers musste die Ryanair-Maschine im April vergangenen Jahres in Porto zwischenlanden. © Thomas Banneyer/dpa

In einer offiziellen Pressemitteilung schreibt die irische Billigfluggesellschaft von einem Gerichtsprozess, den Ryanair gegen einen ehemaligen Passagier führt.

So soll es am 9. April des vergangenen Jahres zu einem unangenehmen Vorfall auf einem Flug von Dublin (Irland) nach Lanzarote (Spanien) gekommen sein. Ein männlicher Passagier soll dabei stark alkoholisiert andere Passagiere so arg beschimpft haben, dass die Maschine in Porto (Portugal) zwischenlanden musste.

Dort wurde der betrunkene Mann schließlich von der Polizei verhaftet und abgeführt. Jedoch konnte das Flugzeug nach dieser ungeplanten Zwischenlandung nicht einfach so nach Lanzarote weiterfliegen.

So mussten alle 160 Passagiere und die sechs Crewmitglieder in ein nahe gelegenes Hotel gebracht und die Maschine am Flughafen gewartet und neu betankt werden.