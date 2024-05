31.05.2024 18:35 Klimastreik in Dresden: Auch "Kids for Future" am Start!

Europaweiter Klimastreik vor den anstehenden Wahlen! Auch in Dresden sind am Freitag zahlreiche Demonstranten dem Aufruf von "Fridays for Future" gefolgt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Europaweiter Klimastreik vor den anstehenden Wahlen! Auch in Dresden sind am heutigen Freitag zahlreiche Protestler dem Aufruf von "Fridays for Future" gefolgt. Viele Schulkinder nahmen am Klimastreik teil. © TAG24/Julien Röder Gegen 13 Uhr starteten Zubringer-Demos am Fritz-Förster-Platz sowie dem St. Benno Gymnasium. Sie verliefen zum Schlossplatz. Dort waren laut Versammlungs-Verzeichnis insgesamt 1000 Teilnehmer angekündigt. Ein weiterer, größerer Protestmarsch folgte im Anschluss über die Wilsdruffer Straße, die St. Petersburger Straße, die Carolabrücke, die Köpckestraße und die Augustusbrücke zurück zum Schloßplatz. "Wir gehen auf die Straße, weil Populisten unsere Klima-Erfolge abschaffen wollen und Aufgeben das größte Geschenk an fossile Lobbyisten wäre. Die klimagerechte Zukunft ist näher als wir denken. Wir müssen den Rechtsruck verhindern", so die Veranstalter. Fridays for Future 10.000 Klima-Demonstranten erwartet: Fridays for Future geht wieder auf die Straße An der Hofkirche gab es Musik sowie Redebeiträge. Auch die "Kids for Future" standen auf der Bühne und warben für eine Unterschriften-Aktion. Auf dem Schloßplatz wurden die zentralen Forderungen präsentiert. © TAG24/Julien Röder Auch Klimaaktivist Christian Bläul (42, l.) war vor Ort. © TAG24/Julien Röder Der DVB- und Auto-Verkehr war zeitweise beeinträchtigt.

