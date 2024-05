Lichtaktion in Dresden: Aktivisten vermelden Erfolg und rufen erneut zum Klima-Streik auf!

Dresden - Der Klimastreik geht weiter! Mit einer Lichtinstallation haben Aktivisten von " Fridays for Future " (FFF) in Dresden erneut zum Protest aufgerufen. Zugleich verkündeten sie eine "Erfolgsmeldung".

In knalligem Pink machte Fridays for Future am Terrassenufer auf den Klimastreik Ende Mai aufmerksam. © FFF/Simon Fuhrmann

In der Nacht zum heutigen Freitag waren gleich mehrere Projektionen auf einer Mauer am Terrassenufer zu sehen. Sie verwiesen auf die nächste europaweite Klima-Demo am 31. Mai.

Damit soll vor den anstehenden Wahlen erneut ein Zeichen gesetzt und die Forderung nach mehr Klimaschutz unterstrichen werden.

"Wenn Politiker es selbst nach Extremwetterereignissen wie dem Hochwasser im Saarland scheinbar nicht schaffen, diese ehrlich im Kontext der Klimakrise einzuordnen - dann macht das ehrlicherweise wahnsinnig", heißt es vonseiten der Aktivisten.

Eigenen Angaben zufolge konnten sie in der Nacht auch einen Fortschritt vermelden. So hätte der seit über fünf Jahren andauernde Protest bereits Wirkung gezeigt: "Wir haben auf den Straßen das größte EU-Klimapaket, den 'Green Deal', erkämpft und damit den Klimapfad der EU um einen ganzen Grad korrigiert", so ein FFF-Mitglied.