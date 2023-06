147-Kilo-Frau ist heute mega schlank: Doch was sie dazu zu sagen hat, ist bitter

Bereits in ihrer Kindheit brachte Carla Piera zu viele Kilos auf die Waage. Nach mehreren Psychotherapien und einer Diät sieht sie heute komplett anders aus.

Von Christian Norm

Dublin (Irland) - Essen war ein Leben lang ihr Thema gewesen. Bereits in ihrer Kindheit brachte Carla Piera zu viele Kilos auf die Waage, was sich bei ihr als junge Erwachsene fortsetzte. Doch die Irin aus Dublin hatte nicht nur Probleme mit ihrem Gewicht, sondern noch viel Schlimmere. Jetzt hat sich Piera, die einst 147 Kilogramm wog, im US-Magazin Newsweek die Seele vom Leib geschrieben. In ihrem Text berichtet die heutige 63-Kilo-Frau Bitteres.

So sah Carla Piera früher aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/halfofcarla "Das erste Mal, dass ich eine abnorme Beziehung zum Essen hatte, war, als ich im Alter von fünf Jahren begann, es vor meinen Eltern zu verstecken. Ich benutzte das Essen als meine Fluchtmethode, aber ich lebte in einem Haushalt, in dem es das Zentrum von allem war", so Piera. Ihre Familie habe später eine Bäckerei eröffnet, als sie elf Jahre alt gewesen sei. Dort habe sie als Teenagerin heimlich geschlemmt, sei so immer übergewichtiger geworden. Um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen, habe sie schließlich angefangen, das Essen zu erbrechen. "Als ich 18 Jahre alt war, erbrach ich Blut und wusste, dass ich mit meiner Bulimie und meinen Essanfällen mein System zerstörte. Ich war verängstigt." Abnehmen 130-Kilo-Frau ist entsetzt, als sie Foto von sich selbst ansieht: Dann verändert sich für sie alles Niemand habe damals von ihren Problemen gewusst. Dann sei sie schließlich zum Arzt gegangen. "Er sagte mir etwas, das mir für immer im Gedächtnis bleiben wird."

Carla Piera dokumentiert ihre Geschichte auch auf Instagram