Fast-Food-Lover baut Körper radikal um: Heute sieht er komplett anders aus

Toronto (Kanada) - Schon in der Schule war er das "dicke Kind" gewesen. Wie Kaugummi zog sich dieser "Status" durchs Leben von Bishoi Khella (29) aus Toronto. Gefühlt 100 Versuche unternahm der Kanadier, um abzunehmen. Doch er scheiterte immer wieder. Fast 160 Kilogramm brachte der Fast-Food-Lover am Ende auf die Waage. Vor zwei Jahren hat Khella sein Leben dann endgültig umgekrempelt. Heute ist er nicht wiederzuerkennen.

Bishoi Khella (29) vor seiner "Abnehm-Reise". © Bildmontage: Instagram/Screenshots/bishoikhella

In einem Exklusiv-Interview mit dem Daily Star sprach der 29-Jährige an diesem Wochenende über seine "Abnehm-Reise". Grund für den endgültigen Entschluss, die Pfunde purzeln zu lassen, seien damals gesundheitliche Probleme gewesen, so Khella.

Nach drei Kaffees und mehreren Zigaretten habe sein Körper einen "riesigen Schock" erlitten. "Als ich im Krankenwagen saß, lag meine Herzfrequenz auf der Trage bei 180 Schlägen pro Minute", schilderte der Junge Mann die dramatische Situation.

"Nach einem ganzen Tag voller Tests stellten sie fest, dass mit mir alles in Ordnung war, obwohl mein Ruhepuls 120 betrug. Es stellte sich heraus, dass es nur eine Panikattacke war - etwas, das ich noch nie erlebt hatte", so Khella.

Nach diesem Vorfall habe er fast jeden Tag unter einer Panikattacke gelitten, ständig geglaubt, einen Schlaganfall zu erleiden.

Damit war klar: Er musste endlich abnehmen.