Frau wird als "Wal" beschimpft, dann krempelt sie ihr Leben komplett um

Das linke Bild zeigt, wie Annie Howland (22) vor ihrer Veränderung aussah. Auf dem rechten Foto ist zu erkennen, wie glücklich Annie mit ihrem Körper ist. © Screenshot/Instagram/annie.howland

Auf TikTok teilte die Australierin ihre traurige Geschichte und offenbarte, dass sie von anderen aufgrund ihres Übergewichts als "Wal" und "fettleibig" bezeichnet wurde.

In einem Interview mit NeedToKnow.online erinnert sich die 22-Jährige: "In der Grundschule sagte ein Mädchen zu mir, ich sei zu fett für den 100-Meter-Lauf, und seitdem hasste ich meinen Körper und das Gefühl, das ich hatte." Durch das Mobbing entwickelte sie eine Essstörung: "Ich hungerte mich so lange herunter, um später dann alles zu essen, was ich finden konnte."

So kam es, dass Annie immer schwerer und zugleich immer unglücklicher wurde. Als sie 2018 ein Foto von sich entdeckte, das sie und eine Freundin bei einer Party zeigt, war der Tiefpunkt erreicht. Sie wusste, dass sich etwas ändern musste.

Die 22-Jährige machte exzessiv Sport, stellte ihre Ernährung um. Ihr Ziel war es, zunächst einfach nur abzunehmen.

Das hatte die junge Frau auch geschafft - immerhin verlor sie ganze 25 Kilogramm.