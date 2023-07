Frauen nehmen zusammen über 50 Kilo ab: Vor allem die Mutter ist kaum wiederzuerkennen

West Yorkshire (Vereinigtes Königreich) - Ellie Young (29) und ihre Mutter Julie (55) hatten die Nase voll: Sie fühlten sich in ihrem Körper einfach nicht mehr wohl und wollten etwas ändern. Nach nur einem Jahr sind die beiden jetzt fast nicht wiederzuerkennen.

Ihre Mutter hatte hingegen andere Gründe, ihr Leben umzukrempeln: "Meine Mama hat vor etwas mehr als zwei Jahren innerhalb von vier Monaten beide Eltern verloren", erklärt Ellie. "Sie aß wirklich schlecht und geriet in Schwierigkeiten."

"Wenn ich Kalorien zähle, kann ich die Lebensmittel, die ich liebe, immer noch genießen, nur in kleinerem Maßstab, sodass es einfacher ist, mich daran zu halten", meint sie.

Da vorherige Diäten immer gescheitert waren, begann sie zu notieren, was sie täglich aß und wie viele Kalorien sie dabei zu sich nahm. Außerdem baute sie mehr Bewegung in ihren Alltag ein.

Die beiden Britinnen begannen ihre Verwandlung im vergangenen Jahr. Ellie hatte wegen ihres Körpers schlichtweg "kein Selbstvertrauen mehr" und fühlte sich in Kleidung "einfach nur beschissen", erklärt die 29-Jährige gegenüber Newsweek. "Ich war mir meines Bauches immer bewusst."

Durch Kalorienzählen und eine Magen-Operation konnten die beiden Frauen insgesamt über 50 Kilogramm abnehmen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ellieyoung1993

Statt nur ihre Ernährung anzupassen, entschied sich Julie für einen drastischeren Weg und legte sich für ihr Traumgewicht unters Messer.

In der Türkei unterzog sich die Britin einer Magenverkleinerung. "Das ist das Beste, was ich je gemacht habe", freut sich die 55-Jährige.

Und die Ergebnisse der beiden Frauen können sich sehen lassen: Ellie nahm durch das Kalorien-Zählen und mehr Bewegung insgesamt 12 Kilogramm ab, ihre Mutter verlor rund 42 Kilogramm.

In einem TikTok-Video, das innerhalb von nur fünf Tagen über 1,4 Millionen Mal angeklickt wurde, sieht man die heftige Veränderung der beiden: Am Anfang des Clips präsentieren sich Mutter und Tochter zunächst unzufrieden, in der nächsten Sequenz tanzen sie fröhlich und über 50 Kilogramm leichter zur Musik.

"Mir fehlen die Worte, ich brauche das Geheimrezept, denn verdammt, deine Mutter sieht fantastisch aus und es lässt sie auch viel jünger aussehen", schreibt eine Userin lobend unter dem Beitrag.

Julie und Ellie ermutigen andere, auch etwas für ihren Körper zu tun. "Es lohnt sich so sehr", meint das Mutter-Tochter-Gespann.