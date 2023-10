Mutter nimmt mit simplem Trick 30 Kilo ab: Heute ist sie nicht wiederzuerkennen

USA - Diäten waren nie ihr Ding, das Fitnessstudio eine nicht enden wollende Qual. Trotzdem wollte Kathleen Hart nach der Geburt ihrer zweiten Tochter wieder in Form kommen. Irgendwann warf sie die alten Rezepte, die ihr nicht halfen, über Bord. Dann probierte es die US-Amerikanerin mit einem ganz simplen Trick.

So sah Kathleen Hart vor ihrer Gewichtsabnahme aus. © Instagram/Screenshot/lil_piece_of_hart

In Newsweek hat die heutige Gewichtsabnahme-Coachin jetzt in einem Aufsatz zu Papier gebracht, wie es ihr ohne schlimme Quälereien gelungen ist, rund 30 Kilogramm Gewicht zu verlieren.

"Da ich etwas Leichtigkeit schaffen wollte, habe ich beschlossen, mir ein tägliches Schrittziel zu setzen. Und es begann definitiv nicht bei 10.000", schreibt Hart über den Beginn ihrer Abnehm-Reise.

Sie habe damals einen Schreibtischjob und auch sonst kaum Bewegung gehabt. "Zu diesem Zeitpunkt schaffte ich lediglich 3000 Schritte, da ich eine Stunde entfernt in ein Büro pendelte und acht Stunden an meinem Schreibtisch saß", so die Mutter.

"Dann fing ich an, kreativ zu werden. Ich dachte: Wie kann ich meine Schrittzahl auf 4000 erhöhen?" Schließlich nutzte Hart jede sich bietende Gelegenheit, um einen kleinen Spaziergang einzulegen.