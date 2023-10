Sie wog über 300 Kilo! Reality-Star begeistert Fans nach schwerem Verlust mit Abnehm-Erfolg

Doch der Gewichtsverlust war nicht der einzige Triumph für die ehrgeizige Frau. In der Reha-Einrichtung lernte Tammy einen Leidensgenossen kennen und später sogar lieben. Mit Caleb Willingham (40) hatte sie nicht nur einen besten Freund, sondern bald auch einen Ehemann an ihrer Seite.

Tammy nahm sogar mehr ab. Ganze 81 Kilogramm purzelten in den Wochen der Diät-Behandlung und des straffen Trainingsprogramms.

In der Klinik für Adipositas-Patienten durften die 36-Jährige und ihre Schwester Amy (35) 2022 erste Erfolge verzeichnen. Mindestens 75 Kilogramm mussten runter, um eine Magenverkleinerung durchzuführen.

Ob Caleb infolge seines Übergewichts starb, ist jedoch nicht bekannt. Kurz zuvor kursierten Gerüchte, dass sich Tammy möglicherweise von ihrem Mann getrennt haben sollte, da er nach der Klinik offenbar nicht seine Diät einhielt.

Auf Instagram äußerte sich Tammy in einem rührenden Posting zum Tod ihres geliebten Mannes, nicht jedoch zu einer möglichen Trennung. Im Juli schrieb sie: "Ruhe in Frieden, süßer Engel, du wirst für immer vermisst und so sehr geliebt werden, danke Caleb, dass du mir echte Liebe und Glück gezeigt hast ❤."

Davon unterkriegen lassen wollte sich die US-Amerikanerin aber nicht. Im Gegenteil: Tammy speckte noch mehr ab und präsentierte ihre neue Figur in einem Video auf TikTok.

Fans lobten die eiserne Disziplin der Reality-TV-Show-Teilnehmerin. Eine Person schrieb begeistert: "Super stolz auf dich Tammy! Du schaust so toll aus!"