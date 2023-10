Übergewichtiger Vater sieht ganz bestimmtes Foto von sich: Dann ändert sich plötzlich alles

Southlake (USA) - Für den Familienvater Jamie Wooldridge war es ein Schock, als er ein Foto von sich sah, auf dem er in einer Kirche schlief. Doch ihn beschämte nicht etwa, dass er in dem Gotteshaus eingenickt war, sondern sein eigenes Aussehen war der Auslöser dafür, sofort etwas in seinem Leben zu ändern.