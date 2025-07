Alarm in Europa: Hohe Ansteckungsgefahr durch gefährliche Halskrankheit

Europa - In Europa breitet sich eine hochansteckende Krankheit aus, die bei vielen Betroffenen schwere Beschwerden verursacht und in manchen Fällen sogar tödlich verlaufen kann.

Die Krankheit greift vor allem den Hals- und Rachenraum an. (Symbolbild) © 123RF/danilsneg

Wie The Sun berichtet, warnen Gesundheitsbehörden derzeit vor einer bakteriellen Infektion, die vor allem den Hals- und Rachenraum betrifft. In schweren Fällen kann sie zu einer massiven Schwellung in diesem Bereich führen, die das Atmen stark erschwert.

Die Krankheit, bekannt als Diphtherie, galt in Europa und Großbritannien lange Zeit als selten. Seit der Einführung eines effektiven Impfstoffs im Jahr 1950, der heute zur Standardimpfung gehört, sind die Fallzahlen deutlich zurückgegangen.

Doch seit Januar 2023 wurden laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten etwa 234 Fälle in Europa gemeldet. Besonders betroffen sind dabei Länder wie Deutschland, Österreich, Großbritannien, die Schweiz und Frankreich.

Der Anstieg der Fälle wird vor allem auf Menschen zurückgeführt, die sich auf der Flucht befanden und sich während ihrer Reise infiziert haben.

Gefährdet sind vor allem Obdachlose, Bewohner von Übergangsunterkünften, freiwillige Helfer, Drogenkonsumenten, ältere Menschen sowie ungeimpfte Personen.