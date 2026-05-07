Angst vor dem Hantavirus? WHO mit Vorhersage nach Vorfall auf Kreuzfahrtschiff

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, den jüngsten Ausbruch des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff schnell unter Kontrolle bringen zu können.

Auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" ist das Hantavirus ausgebrochen. © Misper Apawu/AP/dpa

Diese zuversichtliche Prognose begründete Abdirahm Mahamud, WHO-Abteilungsleiter für Notfall- und Reaktionsoperationen, mit den gewonnenen Erkenntnissen aus vergangenen Hantavirus-Ausbrüchen.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag sagte Mahamud: "Wir glauben, dass es sich um einen begrenzten Ausbruch handelt." Man sei zuversichtlich, die Infektionskette durchbrechen zu können.

Dabei bezog sich der WHO-Experte auf zurückliegende Infektionen mit dem gefährlichen Virus, etwa 2018 in Argentinien. Dort wird angesichts nach aktuellem Stand auch der Ursprung des neuesten Ausbruchs vermutet.

Das niederländische Ehepaar, die ersten zwei der bislang drei Hantavirus-Todesopfer, war vor dem Gang an Bord der "MV Hondius" durch Südamerika gereist und hatte im Zuge von Touristenausflügen offenbar Kontakt mit infizierten Ratten.

Obwohl eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Hantavirus selten sei, erklärte Anaïs Legand, technische Leiterin der WHO-Abteilung für virale hämorrhagische Fieber, dass sich das nun festgestellte Virus nicht von den bisher bekannten Fällen unterscheide. Zuvor hatte WHO-Epidemiespezialistin Dr. Maria Van Kerkhove (49) bereits betont, dass der Menschheit keine neue Pandemie bevorstehe.